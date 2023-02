A Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas apreendeu 142 tabletes de maconha, totalizando 125 quilos da droga. A ação contou com o apoio também da Força Tática da Polícia do estado de Goiás. Três pessoas foram presas.

Segundo o tenente da PM, Renato Ribeiro, o veículo que estava transportando a droga já estava sendo monitorado no bairro Vila Alegre. Ele seguiria de Mato Grosso do Sul até Goiás.

Confira a entrevista completa: