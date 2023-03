Quarta-feira amanhece nublada e tem previsão de tempestade para Três Lagoas

A previsão do tempo para esta quarta-feira (8), indica instabilidade e tem previsão de chuva forte para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não estão descartadas a possibilidade de chuvas mais fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em toda a costa Leste de Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim meteorológico, são esperados acumulados de chuvas com valores acima de 40mm em 24h. As instabilidades ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados, região de baixa pressão atmosférica.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.