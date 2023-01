Quarta-feira começou com chuva forte e tem alerta para tempestade em Três Lagoas

A chuva forte chegou ainda na madrugada de quarta-feira (18), em Três Lagoas, e a previsão indica o dia com muitas nuvens e chuvas intensas.

O Estado está sob alerta de tempestade, o alerta foi emitido pela Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, o aviso tem grau de severidade classificado como Perigo, e vale até às 10h desta quarta.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, grande parte do Estado está inclusa no aviso que elenca entre os riscos potenciais chuva que deve variar entre 30 e 60 mm/h (ou seja, um volume grande de água em curto espaço de tempo).

Conforme o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ventos com intensidade entre 60 e 100 km/h, não estão descartados.

Os termômetros continuam em elevação, a mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 33°C, em Três Lagoas.