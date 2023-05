Quarta-feira de céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva para Três Lagoas

A previsão do tempo para esta quarta-feira (3), é de sol com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

Mesmo com uma frente fria que avança pelo Estado, chuva mesmo apenas na região sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas são consequência do avanço desta frente fria, aliada ao transporte de umidade e deslocamento de cavados (áreas de baixa pressão atmosférica).

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 19°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.