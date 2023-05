Quarta-feira de céu nublado e com previsão de mais chuva para Três Lagoas

Quarta-feira (31), será de céu fechado e temperaturas amenas, com previsão de chuva a qualquer hora do dia, em Três Lagoas.

Segundo a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo segue instável, com chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de rajadas de ventos e boa parte de Mato Grosso do Sul.

Este cenário é a combinação de uma frente fria, aliado ao deslocamento de um cavado e a presença de um ára de baixa pressão atmosférica no Paraguai, o que favorece a formação de nuvens e chuvas.

Os termômetros registraram a mínima de 18°C, e a máxima não passa dos 24°C. No entanto, de acordo com a previsão do tempo as temperaturas devem cair mesmo a partir de quinta-feira (1°), quando a mínima prevista é de 13°C.