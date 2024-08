Quarta-feira de tempo estável e baixa umidade relativa do ar em Três Lagoas

O frio perde força, e as temperaturas estarão em elevação. A quarta-feira (28) será de sol com algumas nuvens, e não há previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo deve permanecer estável nesta quarta e quinta-feira, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. As temperaturas sobem devido à atuação de uma massa de ar seco.

O alerta é para os baixos valores da umidade relativa do ar, que devem ficar entre 10% e 20%. A orientação é ingerir bastante líquido e umidificar os ambientes.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 12°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.