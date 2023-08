A quarta-feira (30), será de tempo estável, céu com algumas nuvens no período da tarde, mas não chove, em Três Lagoas.

Segundo a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), existe uma probabilidade muito pequena de chuvas de intensidade fraca a moderada, apenas na região sul do Estado.

Em Três Lagoas, amanheceu com uma névoa, logo nas primeiras horas da manhã, a mínima registrada foi de 18°C, e a máxima não passa dos 29°C.