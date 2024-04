Quarta-feira de tempo fechado e tem previsão de chuva para Três Lagoas

A quarta-feira (10), amanheceu com sol, mas com muitas nuvens e tem previsão de pancadas de chuva à tarde, em Três Lagoas.

O boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), índica tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com a estação meteorológica, na região Leste do Estado, existe a probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada.

Tais instabilidades ocorrem devido a atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, aliada a disponibilidade de umidade. Além disso, o deslocamento de cavados e a aproximação de uma frente fria favorecem a formação de nuvens e chuvas.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.