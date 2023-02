Quarta-feira de tempo instável e tem previsão de chuva à tarde em Três Lagoas

A quarta-feira (22), de cinzas, será de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancada de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo fica instável e tem previsão de chuva em diferentes regiões do Estado.

Ainda de acordo com a previsão do tempo, os ventos atuam de leste/nordeste entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Em Três Lagoas a temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.