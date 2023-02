A quarta-feira (15), será de sol com muitas nuvens, e deve chover durante o dia e à noite, em Três Lagoas.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), pancadas de chuvas mais intensas, com raios e rajadas de vento não estão descartadas para Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 24°C, e máxima pode chegar aos 36°C.