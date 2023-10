Quarta-feira deve registrar temperaturas acima de 40°C em Três Lagoas

De acordo com o as informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), para esta quarta-feira (18), a previsão indica altas temperaturas aliado aos baixos valores de umidade relativa do ar, em Mato Grosso do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de calor em grande parte do estado, com destaque nas regiões sul, sudeste e leste.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 23°C e, a máxima, atingirá os 40°C.

Em Anaurilândia, a temperatura mínima será de 23°C e máxima de 37°C; em Paranaíba, irá variar entre 24°C e 39°C; Aparecida do Taboado terá mínima de 23°C e máxima de 39°C; Inocência apresentará mínima de 23°C e máxima de 38°C; por fim, Água Clara terá mínima de 23°C e máxima de 40°C.