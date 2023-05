A quarta-feira (24), será de tempo aberto, céu sem nuvens e tempo seco, em Três Lagoas.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) destaca a atuação de uma massa de ar favorecendo o tempo seco em Mato Grosso do Sul.

Para Três Lagoas, a temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 15°C, e a máxima não passa dos 29°C.