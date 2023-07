Quarta-feira deverá ser sol e temperatura alta em Três Lagoas

Nesta quarta-feira (12) o céu amanheceu parcialmente nublado e a previsão ainda é de temperaturas altas, com sol e tempo quente ao longo do dia, em Três Lagoas. A chegada de uma nova frente fria está prevista para quinta-feira (13) e poderá estar acompanhada por chuva, na região Leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Cima do Estado), isso se deve a onda de frio aliado ao intenso fluxo de calor, que favorece a formação de nuvens e chuvas.

A temperatura mínima, em Três Lagoas, foi de 18°C e, a máxima, deverá chegar a 30°C, nesta quarta.