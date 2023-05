Quarta-feira marcada por mudanças climáticas e tem previsão de chuva para Três Lagoas

Quarta-feira (10), será marcada por mudanças no tempo, tem previsão de chuva e queda gradativa das temperaturas.

Em Três Lagoas, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, à noite a chuva para.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades no Estado ocorrem devido o avanço de cavados, além de passagem de uma frente fria que favorece essa condição do clima.

A temperatura mínima registrada foi de 20°C, e a máxima não passa dos 29°C, em Três Lagoas.