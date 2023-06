Quarta-feira será chuvosa e de temperatura baixa em Três Lagoas

A previsão do tempo para quarta-feira (14), será de um dia chuvoso o dia todo. O clima instável é devido ao avanço de uma frente fria aliado ao intenso fluxo de umidade.

Com o tempo fechado os termômetros registram temperaturas baixas, a mínima registrada na manhã de quarta-feira, foi de 12°C. E a máxima não passa dos 16°C, em Três Lagoas.

Frio

E tem mais frio para Três Lagoas, na quinta-feira (15), aniversário da cidade a previsão é de 11°C.

Além do frio tem previsão de mais chuva no feriado, devido a passagem de um cavado junto à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica deve favorecer o aumento de nebulosidade e condições de chuvas de intensidade moderada a forte, além de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em Mato Grosso do Sul.