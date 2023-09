Quarta-feira será de calorão e baixa umidade em Três Lagoas

A previsão para esta quarta-feira (13), em Três Lagoas, é de céu aberto, sol forte e altas temperaturas. Não há previsão de chuva.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), chuva mesmo apenas na região Centro-Sul onde tem previsão de tempestade com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Na demais regiões do Estado tempo estável.

A temperatura mínima para Três Lagoas é de 22°C e, a máxima, poderá chegar a 37°C. Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de 33°C.