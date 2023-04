Quarta-feira será de céu nublado e chuva em Três Lagoas

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quarta-feira (26) indica tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em Mato Grosso do Sul.

As instabilidades ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de uma frente fria e deslocamento de cavados. Em Três Lagoas, há previsão de chuva durante todo o dia desta quarta-feira (26) e, também, na quinta-feira (27).

A temperatura mínima registrada foi de 21°C e, a máxima prevista, é de 28°C.