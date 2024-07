Quarta-feira será de sol e altas temperaturas em Três Lagoas

Tempo seco e temperaturas em elevação, assim indica a previsão do tempo para esta quarta-feira (24), em Três Lagoas.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Templo e do Clima) alerta ainda para a baixa umidade relativa do ar, que durante toda a semana deve ficar entre 10% e 30%, com agravante de previsão de ausência de chuva. As temperaturas mínimas permanecem amenas durante a noite e ao amanhecer, mas ao longo do dia as máximas devem se elevar rapidamente, devido a presença de ar seco.

Até quinta-feira (25), a previsão indica tempo firme com sol e poucas nuvens, situação meteorológica que ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo quente e seco.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 14°C, e a máxima pode chegar 32°C.