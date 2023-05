Quarta-feira será de sol e clima ameno em Três Lagoas

Apesar do friozinho pela manhã, em Três Lagoas, nesta quarta-feira (17), o sol deverá prevalecer ao longo do dia. A temperatura mínima registrada no início de hoje foi de 16°C e, a máxima, poderá chegar a 29°C, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Não há previsão de chuva para a região Leste de Mato Grosso do Sul.

A frente fria que chegou, na semana anterior, começa a deixar o Estado e as temperaturas voltam a subir gradativamente, a partir desta quarta, em quase todos os municípios. Em Campo Grande, o céu fica limpo, com mínima de 14ºC e máxima de 28ºC.

Em Paranaíba, a temperatura mínima registrada foi de 16°C e, a máxima, deverá chegar a 30°C.