Quarta-feira será de tempo aberto e calor em Três Lagoas

A quarta-feira (22), será de céu aberto com aumento de nuvens no decorrer do dia, e pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas são causadas pelo transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Ainda de acordo com o Cemte ao longo da semana os modelos de previsão numérica indicam uma redução do volume das chuvas em comparação com as últimas semanas.

Em Três Lagoas a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.