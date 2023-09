A quarta-feira (6), será de sol com céu parcialmente nublado e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia será de temperaturas elevadas e pode ocorrer chuvas de intensidade moderadas em áreas isoladas.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.