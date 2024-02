Quarta-feira será de tempo instável e tem previsão de chuva para Três Lagoas

Depois de uma madrugada chuvosa, a quarta-feira (21), amanhece com céu nublado, e tem previsão de mais chuva para Três Lagoas.

Segundo o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica sol e variação de nebulosidade, a probabilidade de chuvas ocorre apenas nas regiões Centro-Norte, Nordeste e Leste de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com o órgão, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.