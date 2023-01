Quarta-feira será de tempo nublado com previsão de chuva forte em Três Lagoas

Quarta-feira (4), de tempo nublado com pancadas de chuva durante o dia todo, à noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para em Três Lagoas.

A previsão indica tempo instável em todo Mato Grosso do Sul, com chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades são favorecidas pelo avanço de uma nova frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade.

A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira, foi de 22°C, e a máxima não passa dos 29°C.