Quarta-feira será ensolarada e com probabilidade de chuva em Três Lagoas

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica uma quarta-feira (3) de sol, com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva, em Mato Grosso do Sul.

Segundo o órgão, a formação de nuvens e chuvas é decorrente de um sistema de baixa pressão atmosférica e a disponibilidade de calor e umidade. Além disso, as temperaturas estarão em elevação.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24°C e, a máxima, de 33°C. Em Paranaíba, os registros indicam 23°C como mínima e 33°C como máxima. Aparecida do Taboado apresenta variações de temperatura entre 24°C e 32°C. Inocência registra 23°C e 32°C. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23°C, enquanto a máxima atinge 34°C.