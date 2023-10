Quarta-feira tem alerta de tempestade para Três Lagoas

A previsão do tempo indica sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, nesta quarta-feira (4), em Três Lagoas.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo para toda a costa Leste de Mato Grosso do Sul para tempestade.

Ainda de acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as chuvas podem ocorrer intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento não estão descartadas principalmente nas regiões Sul, Sudeste, Leste e Nordeste do Estado.

Isso ocorre devido ao avanço de cavados, unido ao intenso fluxo de calor e umidade, o deslocamento de uma frente fria de fraca intensidade e uma área de baixa pressão atmosférica que devem favorecer a formação de nuvens no Estado.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 25°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.