Quarta-feira tem previsão de chuva e temperatura máxima pode chegar aos 33°C

A meteorologia prevê que a quarta-feira (6), será de sol, com variação de nebulosidade e pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

Enfim o calorão dá uma trégua, com a possibilidade de chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento principalmente nas regiões Central, Nordeste e Leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades são causadas pela disponibilidade de calor e umidade. Aliada a probabilidade de chuvas, as nuvens também favorecem as temperaturas amenas em grande parte do estado.

A temperatura mínima registrada nesta manhã, foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 33°C, em Três Lagoas.