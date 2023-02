Quarta-feira tem previsão de mais calor e chuva para Três Lagoas

A quarta-feira (8), será de sol, aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde, em Três Lagoas.

De acordo com boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno, há probabilidade de pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

A temperatura continua em elevação, a mínima registrada foi de 24°C, e a máxima prevista pode chegar aos 35°C.

Os ventos atuam de norte/nordeste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.