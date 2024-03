Quarta Romaria Náutica será realizada em 23 de março no rio Sucuriú

No dia 23 de março será realizada a 4ª Romaria Náutica, um evento em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, no Rio Sucuriú, em Três Lagoas, a partir das 14h. A romaria já é uma tradição na cidade e terá como ponto de partida o local Praya Resort. O evento é aberto ao público e gratuito.

Os participantes irão fazer um trajeto pelo rio Sucuriú e chegarão até o rancho West Country, por volta de 17h, onde será celebrada uma missa com o padre Rogério Fernandes.

A história envolvendo Nossa Senhora dos Navegantes inicia na época das Cruzadas, quando os portugueses e espanhóis cruzavam o mar Mediterrâneo rumo à Palestina para protegerem os lugares sagrados dos infiéis.

As invocações a Nossa Senhora eram gravadas no próprio casco dos barcos. Quase todos os barcos traziam uma imagem de Nossa Senhora dos Navegantes entalhada na proa dos barcos, com uma lâmpada de fogo, que os marujos nunca deixavam se apagar.

