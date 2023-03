Quase 200 mulheres foram vítimas de violência doméstica em Três Lagoas

Esta semana mais duas mulheres entraram para a triste estatística de terem sido vítimas de violência doméstica em Três Lagoas. Em menos de três meses, 193 ocorrências foram registradas na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp).

Nem mesmo a medida protetiva imposta pela polícia contra seu ex-companheiro impediu que ela sofresse agressão. De acordo com o boletim de ocorrências, o homem, que não se conformava com o fim do relacionamento de um ano, invadiu a residência dela e a torturou.

Com uma faca em punho, ele causou diversas lesões ao riscar sua pele. Uma equipe de policiais foi até o local e o homem foi preso em flagrante. Consta ainda nos registros policias que o rapaz já fora condenado por tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado ao presídio de Três Lagoas.

Em outro caso, também registrado esta semana, um homem de 44 anos tentou esfaquear a esposa após chegar em casa embriagado. O fato aconteceu no Jardim das Acácias e ele só foi contido ao levar uma panelada na cabeça.

A polícia foi acionada pelos vizinhos que ouviram a briga do casal. De acordo com os registros do boletim de ocorrências, o marido dela, com quem convive há 23 anos, havia chegado em casa bêbado, com comportamento alterado e passou a ofender a esposa e as filhas do casal.

Para se defender, a esposa jogou uma panela na cabeça dele, causando-lhe um pequeno corte. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. A mulher e suas filhas solicitaram medidas protetivas de urgência. (Daniela Galli)