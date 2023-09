Quase 4 mil infrações de trânsito são registradas em Três Lagoas

Em todos os meses do ano, mas de forma concentrada em setembro, os órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito empenham-se em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros durante a Semana Nacional do Trânsito que vai acontecer de 18 e 25 de setembro.

Em Três Lagoas, o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas realizará uma série de atividades alusivas à educação no trânsito.

Em que pese as inúmeras campanhas educativas, Três Lagoas registra diariamente muitas infrações e acidentes de trânsito. Somente no primeiro semestre deste ano, 667 acidentes foram registrados. Destes, 263 envolveram motocicletas, e 387 tiveram vítimas.

Segundo estatísticas da Polícia Militar, de janeiro até agosto deste ano, 7 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Três Lagoas. Em 2022, oito pessoas perderam a vida no trânsito da cidade.

“As pessoas precisam ter uma mudança de comportamento, não adianta a gente só fazer campanhas. A gente investe bastante em campanhas educativas, inclusive por meio dos nossos agentes nas ruas, mas só isso não adianta. O que a gente pede é a mudança de comportamento. Muitas vezes a pessoa que comete uma infração de trânsito, ela sabe que está fazendo errado, e mesmo assim faz. Queremos que cada motorista se responsabilize por si e pela vida do próximo”, destacou a coordenadora do Setor em Educação no Trânsito, Carol Feliciano.

Continue Lendo...

De janeiro a agosto deste ano, 3.957 infrações de trânsito foram registradas em Três Lagoas. Desse total, 3.467 foram notificadas pelos agentes de trânsito e 490 pela Polícia Militar. No mesmo período do ano passado, foram 3.818. Dessas, 3.629 registradas pelos agentes de trânsito e 189 pela PM.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em decorrência da quantidade de acidentes envolvendo motociclistas, na Semana Nacional do Trânsito, o Departamento terá como foco esse público. “Vamos focar bastante o uso correto do capacete e excesso de velocidade, para que os motociclistas não excedam o limite”, adiantou Carol.

Ainda de acordo com a coordenadora do Setor de Educação no Trânsito, entre as principais infrações cometidas na cidade estão: o não uso do cinto de segurança, dirigir falando ou manuseando o celular, ultrapassar o sinal vermelho, entre outras. O que chama a atenção também, segundo Carol, é o aumento de acidentes com capotamento.

Confira a reportagem: