Quatro bairros serão contemplados com praças e área de lazer

A Prefeitura de Três Lagoas vai construir mais praças em bairros da cidade. Na última sexta-feira (7), o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), autorizou a construção de mais quatro praças.

As praças serão construídas na Chácara Imperial, na rua do Fotógrafo – Quadra 48, no bairro Vila Haro, na rua Daysi G. Rosa de Queiroz – Quadra 03, no bairro Nova Americana, na rua José Lopes Sejópoles – Quadra 26, e no bairro Osmar Dutra, na avenida Edmir Pardial Junior – Quadra G.

Cada praça custa aproximadamente R$ 1,5 mil e contem: parquinho infantil, academia ao ar livre, pista de caminhada, quadra esportiva, campo de futebol e área de convivência.

As obras iniciam ainda em julho e têm a previsão de até 9 meses para conclusão.

Veja reportagem sobre as obras

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-4BN9KOcii4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>