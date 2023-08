Quatro postos de saúde passam a atender até às 18h30; confira quais

A partir desta terça-feira (1º), as Unidades de Saúde da Família (USF), Vila Alegre, Santa Luzia, Chácara Eldorado e Nova Três Lagoas, vão estender o horário de atendimento até às 18h30 nos meses de agosto e setembro, para intensificar a vacinação na Cidade, a ação faz parte do projeto “MS Vacina Mais”.

O Município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Ses), aderiu ao Programa que tem como objetivo fortalecer as ações de vacinação em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a SES, o “MS Vacina Mais”, traz um incentivo financeiro aos municípios que visa a promoção de ações em âmbito municipal para que ampliem o acesso à vacinação com o objetivo de retomar as altas coberturas vacinais existentes no passado.

Humberta Azambuja, coordenadora da Central de Imunização da SMS, responsável pela execução do Programa em Três Lagoas, explica que o foco de vacinação da campanha são as vacinas de rotinas para as crianças, e vacinação contra a Influenza, tanto para o público infantil, quanto para o público adulto.

Além do horário estendido nas quatro USFs nos meses de agosto e setembro, até às 18h30, a SMS irá realizar busca ativa e em horários diferenciados nas escolas da rede municipal e particular do Município em parceria com as Unidades de Saúde.

Vale ressaltar que, o Município possui 11 USFs que fazem parte do Saúde na Hora que já atendem com horário estendido das salas de vacinação até às 18h30.

Locais:

USF Vila Alegre – rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 2763 – Vila Alegre

USF Santa Luzia – rua Bernardino Mendes, 258 -Santa Luzia

USF Chácara Eldorado – R. Rogaciano Garcia Moreira, S/N° – Jardim Chácara Eldorado

USF Nova Três Lagoas – Rua Maria Guilhermina Esteves, S/Nº – Nova Três Lagoas