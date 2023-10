Queda no preço de alimentos influencia o aumento do consumo

O aumento do consumo, em 2023, tem impactado positivamente os preços dos alimentos, refletindo em carrinhos mais cheios e economia para os consumidores. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), entre janeiro e agosto, houve um crescimento de 2,5% no consumo das famílias em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A redução nos preços dos alimentos tem sido um fator crucial para estimular o aumento do consumo, conforme aponta a pesquisa. Trinta e cinco itens da cesta básica tiveram reduções significativas ao longo do ano.

No último mês, o valor dos itens básicos apresentou uma queda de 1,7%, resultando em um custo médio de R$ 717,55 por cesta. Mato Grosso do Sul se destaca entre os estados que mais registraram queda nos preços.

Em 2023, o óleo de soja lidera a lista de produtos com maior redução de preço ao consumidor, com uma queda de 28,6%. O feijão vem em seguida, com uma redução de 12,7%. As carnes bovinas também estão com preços mais acessíveis, com cortes traseiros, como coxão duro e coxão mole, apresentando uma queda de 12% este ano, enquanto os cortes dianteiros, como acém e peito, reduziram em 9,2%.

