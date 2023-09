Queimadas urbanas aumentam devido ao clima seco

O período de estiagem, que começou em maio deste ano, caracterizado pelo clima seco e precipitações abaixo do esperado para manter as pastagens verdes, está contribuindo para o aumento das queimadas em florestas e áreas rurais.

O inverno, que é a estação mais seca do ano no sul do Mato Grosso do Sul, chega ao fim em 23 de setembro. Durante esse período, o Corpo de Bombeiros está enfrentando um aumento significativo de atividades em diversos locais de Três Lagoas.

Registram-se ocorrências de incêndios em vários pontos de Três Lagoas. Apesar dos esforços das campanhas de conscientização e do trabalho árduo do Corpo de Bombeiros, somente a colaboração da população pode prevenir a ocorrência de incêndios descontrolados.

Continue Lendo...

Um dos incidentes ocorreu no bairro Alto da Boa Vista, onde as chamas consumiram uma área de oito hectares, no domingo (10). Conforme informações do Corpo de Bombeiros, foram necessários 30 mil litros de água para apagar o fogo e não houve feridos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem completa: