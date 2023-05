Queimadas urbanas aumentam em Três Lagoas com o tempo seco

Depois de um período longo de chuva, em Três Lagoas, agora, os moradores começam a enfrentar outro problema típico desse período de estiagem: incêndios em terrenos baldios. Com o tempo seco o mato rapidamente seca e fica mais propício às queimadas. Sem contar o lixo inflamável que é descartado de forma irregular nesses locais pelos próprios moradores. Ocorrências deste tipo já tiveram aumento considerável e, por isso, o Corpo de Bombeiros alerta que a prática pode ser considerada crime.

De acordo com tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Candido, as queimadas podem causar fumaça e ocasionar acidentes de trânsito, além de prejudicar a saúde humana. Pontuou que a corporação tem feito trabalho de prevenção, orientando a população.

RISCOS

São pelo menos entre quatro e cinco atendimentos por dia de combate ao fogo em terrenos baldios e de áreas de pastagens. Os moradores enfrentam o risco das chamas e da fumaça, que podem causar problemas de saúde, como provocar problemas respiratórios, principalmente aos idosos e crianças.

CRIME

Para auxiliar no monitoramento, a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente informou que está atuando com mais rigor na fiscalização. Enquanto os bombeiros apagam as chamas, os fiscais buscam pelos proprietários das áreas e de quem ateou fogo. Queimar lixo em quintais e terrenos é crime, podendo resultar em multar superior a R$ 490 e até prisão.

A previsão é de que a quantidade de queimadas urbanas deverá ser ainda maior entre os meses de julho e setembro por conta do período de tempo seco ser mais intenso. E aliada a essa questão, segundo os bombeiros, a falta de conscientização de muitos moradores, que não contribuem com a questão e provocam os incêndios em várias regiões da cidade.