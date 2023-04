Quilo do pão francês pode custar até R$ 22 em Três Lagoas

O Programa Municipal de Defesa do Consumidor de Três Lagoas (PROCON/TL) realizou pesquisa de preços do quilo do pão francês e do litro do leite de caixinha e saquinho, um dos principais alimentos do café da manhã das famílias.

A pesquisa foi realizada em 21 estabelecimentos de Três Lagoas, entre supermercados, padarias e afins.

De acordo com a pesquisa, o tradicional pãozinho está custando entre R$ 10 e R$ 22,95.

Já o leite longa vida 1 litro atualmente pode ser encontrado de R$ 4,74 a R$ 10,25. O leite pasteurizado (de saquinho), por sua vez, sofre variação de até 68,67%, comparando R$ 4,15 no estabelecimento com menor preço e R$ 7,00, no mais caro.