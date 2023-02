Quinta-feira (2), será de tempo instável, sol com muitas nuvens durante o dia, e chuva a qualquer hora, em Três Lagoas.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento e Tempo e do Clima), na região Leste de Mato Grosso do Sul, haverá pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Três Lagoas terá mínimas entre 22ºC e 23ºC e máxima de 32°C. Os ventos pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.