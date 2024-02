Quinta-feira amanheceu com sol, mas tem previsão de chuva para Três Lagoas

A quinta-feira (22), amanheceu com tempo firme e sol brilhando, mas no decorrer do dia haverá aumento de nuvens, e à tarde pancadas de chuva, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a probabilidade de chuvas em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, pode ocorrer chuvas mais intensas e tempestade acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.