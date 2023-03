Quinta-feira começou com chuvas e trovoadas em Três Lagoas

Quinta-feira (23), começou com trovoadas e chuva fraca durante a madrugada em algumas áreas de Três Lagoas. A previsão para o dia de hoje, é de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica é o que causa instabilidades.

Os termômetros em compensação continuam em elevação, a mínima registrada nesta quinta-feira, foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.