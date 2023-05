Quinta-feira de céu aberto e sem previsão de chuva para Três Lagoas

A quinta-feira (4), será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a frente fria que avança pelo Estado não consegue atingir a costa Leste de Mato Grosso do Sul deixando o tempo estável.

Já nas regiões centro-sul, chuvas de intensidade fraca a moderada, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo a meteorologia indica queda de temperatura a partira da próxima quarta-feira em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.