Quinta-feira de tempo instável e com previsão de chuva em Três Lagoas

Depois de uma noite chuvosa, a quinta-feira (23), amanheceu com tempo nublado e tem previsão de mais chuva para Três Lagoas.

A previsão é de tempo instável , pela manhã sol entre nuvens, e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a chuva pode variar de fraca a forte e gerar tempestade acompanhada de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões Leste e Sul de Mato Grosso do Sul.

“Chuvas devem ocorrer, preferencialmente, durante o período da tarde devido ao transporte de umidade e aquecimento diurno. Além disso, soma-se ao deslocamento de cavados (áreas alongadas de baixa pressão atmosférica) que favorecem a formação de nuvens e chuvas”, explica a meteorologista Valesca Fernandes.

Para esta quinta-feira, a temperatura mínima registrada foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.