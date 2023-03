A previsão do tempo para esta quinta-feira (16), é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e noite, em Três Lagoas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades continuam em boa parte da costa Leste de Mato Grosso do Sul.

As temperaturas registram a mínima de 23°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.