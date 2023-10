A previsão do tempo indica uma quinta-feira (26), de tempo instável, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o dia de hoje será de chuvas de intensidade fraca a moderada em toda a região Leste de Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.