A previsão do tempo para esta quinta-feira (20) em Mato Grosso do Sul é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a temperatura mínima prevista é de 17ºC, em Três Lagoas e, a máxima, de 30ºC, nesta quinta.