Quinta-feira será de calor extremo em Três Lagoas

A previsão do tempo prevê que a quinta-feira (16), deve ser extremamente quente e com temperatura máxima passando dos 40°C, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica tempo estável e por conta do aquecimento não estão descartadas pancadas de chuva acompanhadas de tempestades.

Tais instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade aliado ao avanço de cavados e aquecimento diurno.

Continue Lendo...

Ainda de acordo com a previsão do Cemtec, a temperatura mínima registrada nesta quinta-feira, foi de 25°C, e a máxima pode chegar aos 41°C.