Quinta-feira será de céu ensolarado e muito calor

Nesta quinta-feira (24), o tempo permanece seco e quente durante o dia todo, com sol e variação de nebulosidade em todo Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 21°C, enquanto a máxima atingirá os 34°C. A umidade relativa do ar está estimada entre 30% e 10% em todo o estado.

Em Anaurilândia, a temperatura vai de 22°C a 35°C; em Paranaíba, varia de 21°C a 36°C; Aparecida do Taboado registra mínima de 22°C e máxima de 35°C; Inocência terá mínima de 21°C e máxima de 34°C; por fim, Água Clara apresenta mínima de 20°C e máxima de 34°C.