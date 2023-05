Quinta-feira será de tempo aberto, ensolarado e baixa humidade relativa do ar

Para esta quinta-feira (25), a previsão de tempo aberto ensolarado e seco, em Três Lagoas. Não tem previsão de chuva.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), com este tempo amplitude térmica fica ainda mais acentuada, ou seja, às manhãs com temperaturas mais amenas, e no decorrer do dia elevação gradativa das temperaturas.

Em Três Lagoas, a mínima registrada 17°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.

Os boletins meteorológicos apontam mudanças climáticas para Mato Grosso do Sul a partir sábado (27), quando uma frente fria chega ao Estado trazendo chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Esta frente fria, aliado ao intenso transporte de umidade e a atuação de uma baixa pressão entre o Paraguai e Argentina que favorecem a formação de nuvens e chuva.

As chuvas devem se espalhar para praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul no domingo (28) e as áreas de instabilidade devem permanecer até a quarta-feira (31). São esperados acumulados de chuvas acima de 40 mm/24h, com destaque na região Sul do Estado.

Após a passagem da frente fria sobre Mato Grosso do Sul, haverá queda acentuada nas temperaturas.