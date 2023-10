Quinta-feira será de tempo instável com possibilidade de chuva em Três Lagoas

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê, para esta quinta-feira (19), tempo instável, em Mato Grosso do Sul, com ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte do estado.

Em algumas áreas, há a possibilidade de chuvas mais intensas e tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Essas condições climáticas mais severas tendem a ocorrer principalmente nas regiões Sudoeste, Sul e Sudeste do estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 23°C e, a máxima, atingirá os 35°C.

Em Anaurilândia, a temperatura mínima será de 22°C e máxima de 32°C; em Paranaíba, irá variar entre 24°C e 36°C; Aparecida do Taboado terá mínima de 24°C e máxima de 35°C; Inocência apresentará mínima de 23°C e máxima de 36°C; por fim, Água Clara terá mínima de 23°C e máxima de 35°C.