Quinta-feira (19), será de sol com muitas nuvens e previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas intensas estão cada vez mais comuns neste verão, e deve chover durante o dia e à noite.

Os termômetros registraram a mínima de 24°C, e a máxima deve chegar aos 33°C.

Ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.