Quinta-feira será de tempo nublado com previsão de chuva

Quinta-feira (12), será de tempo nublado e com pancadas de chuva à tarde, e à noite, em Três Lagoas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu para Mato Grosso do Sul alerta laranja, perigo potencial, para tempestade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de cavados, aliado a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 23°C, a máxima pode chegar aos 32°C.